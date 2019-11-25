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РИА Новости

Минпромторг не ждет роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

23:55 25.11.2019 (обновлено: 04:27 26.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУтилизация автомобилей
Утилизация автомобилей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили российского производства, импортная техника существенно не подорожает, говорится в сообщении ведомства.

"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

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"В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - добавил он.
Мантуров привел в пример машины, ввозимые физическими лицами для личного пользования, ставка на которые, вне зависимости от объема двигателя, останется на уровне 3,4 тысячи рублей в случае, если автомобиль новый, и 5,2 тысячи рублей - если подержанный. Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамике других налоговых и неналоговых платежей, уточнил министр.
В понедельник правительство опубликовало на своем сайте постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
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Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров – с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литров – на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литров рост утильсбора составит 145% - с 9,08 до 22,25, следует из постановления правительства.
Утильсбор изначально ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. Сбор повышался уже дважды.
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АвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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