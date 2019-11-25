Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T04:41+0300
https://ria.ru/20191125/1561587096.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40810/96/408109606_0:325:1646:1250_1036x0_80_0_0_5d0fef1064abf9ce042e9393b1f4d519.jpg
РИА Новости

Актриса Мария Голубкина раскритиковала качество воды в Саратове

23:39 25.11.2019 (обновлено: 04:41 26.11.2019)
420
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Актриса Мария Голубкина, прибывшая на гастроли в Саратов, раскритиковала качество воды в гостинице.
В своем аккаунте в Instagram актриса опубликовала видео, на котором запечатлено, как из крана в раковину льется коричневая вода. Она не уточнила речь идет о холодной или горячей воде. "Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?" - сказала Голубкина на видео, уточнив в комментарии, что речь идет об отеле на Набережной Космонавтов.
"Обращений по поводу качества питьевой воды от гостиницы не поступало. Сертифицированная лаборатория контролирует качество воды на всех этапах ее очистки. Я бы рекомендовал проверить прежде всего внутренние коммуникации учреждения… Мы готовы направить своего представителя, который проверит качество питьевой воды на вводе во внутренние коммуникации", - сказал собеседник агентства.
Пост Голубкиной собрал более 10 тысяч просмотров и вызвал бурную дискуссию с участием актрисы. По ее словам, утром такой проблемы не было.
В пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения - Саратов", занимающееся водоснабжением и водоотведением в городе, заявили РИА Новости, что готовы проверить качество воды, поступающей в гостиницу.
В пресс-службе филиала ПАО "Т Плюс" также заявили, что вопрос качества воды нужно адресовать гостинице. "Мы не отключали и не проводили работы в том районе. Вопрос к гостинице", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием представителей гостиницы.
Водопроводная вода
8 августа, 12:54
Власти Немана объяснили появление червей в водопроводной воде
222231
Обсудить 0
Т ПлюсМария ГолубкинаСаратовОбщество
Рекомендуем
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
В Риме планируют ограничить доступ туристов к фонтану Треви
Утилизация автомобилей
Минпромторг не ждет роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Ситуация в Сирии
Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов объяснил слова Лукашенко о "своей" Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Ученые помещают датчик с присосками на спину синего кита
Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси расставили перед парламентом палатки для ночевки
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Михаил Хейфец
Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Чешского писателя возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Тони Брэкстон во время выступления на церемонии награждения American Music Awards 2019
Лауреаты American Music Awards удивили зрителей яркими образами
Снятие денег с банковской карты
Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством"
Генерал Андрей Власов
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния