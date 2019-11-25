Актриса Мария Голубкина раскритиковала качество воды в Саратове

САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Актриса Мария Голубкина, прибывшая на гастроли в Саратов, раскритиковала качество воды в гостинице.
В своем аккаунте в Instagram актриса опубликовала видео, на котором запечатлено, как из крана в раковину льется коричневая вода. Она не уточнила речь идет о холодной или горячей воде. "Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?" - сказала Голубкина на видео, уточнив в комментарии, что речь идет об отеле на Набережной Космонавтов.
"Обращений по поводу качества питьевой воды от гостиницы не поступало. Сертифицированная лаборатория контролирует качество воды на всех этапах ее очистки. Я бы рекомендовал проверить прежде всего внутренние коммуникации учреждения… Мы готовы направить своего представителя, который проверит качество питьевой воды на вводе во внутренние коммуникации", - сказал собеседник агентства.
Пост Голубкиной собрал более 10 тысяч просмотров и вызвал бурную дискуссию с участием актрисы. По ее словам, утром такой проблемы не было.
В пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения - Саратов", занимающееся водоснабжением и водоотведением в городе, заявили РИА Новости, что готовы проверить качество воды, поступающей в гостиницу.
В пресс-службе филиала ПАО "Т Плюс" также заявили, что вопрос качества воды нужно адресовать гостинице. "Мы не отключали и не проводили работы в том районе. Вопрос к гостинице", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием представителей гостиницы.
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