Актриса Мария Голубкина раскритиковала качество воды в Саратове

В своем аккаунте в Instagram актриса опубликовала видео, на котором запечатлено, как из крана в раковину льется коричневая вода. Она не уточнила речь идет о холодной или горячей воде. "Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?" - сказала Голубкина на видео, уточнив в комментарии, что речь идет об отеле на Набережной Космонавтов.