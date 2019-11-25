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РИА Новости

Митингующие в Тбилиси расставили перед парламентом палатки для ночевки

23:23 25.11.2019 (обновлено: 23:26 25.11.2019)
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© Sputnik / Александр ШаламовУчастники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шаламов
ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Участники акции протеста расставили на проспекте Руставели перед зданием парламента несколько палаток, чтобы переночевать в них, заявил РИА Новости один из митингующих, сторонник партии "Единого национального движения" Демна Цурцумия.
В понедельник в центре Тбилиси перед зданием парламента проходит масштабная акция протеста.
"Мы не собираемся расходиться. Некоторые активисты расставили палатки, часть из них на самом проспекте, пару штук - на улице Читадзе, чтобы быть рядом с входом в парламент. Что касается пикета, то, кажется, все уже неоднократно сообщали, что пикетирование продолжится и завтра, мы не считаем это незаконным. Остальные детальные планы будут известны позже",- заявил Цурцумия.
Активист рассказал, что в течение всего дня полиция несколько раз изъяла у партии автомобили, в которых были размещены утеплители и дрова, чтобы митингующие могли ночью согреться. МВД Грузии не давало в связи с этим комментариев. Участник митинга сообщил, что несмотря на действия полиции, центральный проспект перекрыт, участники акции пытаются согреться чем могут, обычные граждане приносят им горячего питья и еды.
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Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.

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