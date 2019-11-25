Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Бывший глава Республики Коми Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер , сидящий в столичном СИЗО "Лефортово" , попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший губернатор якобы в критическом состоянии на машине скорой помощи доставлен в реанимацию московской больницы с подозрением на острый сердечный приступ.

"Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось", - рассказал собеседник агентства.

Защита не комментирует информацию о госпитализации бывшего главы Коми. "Это связано с адвокатской тайной", - сказала РИА Новости его адвокат Дарья Евменина. Она добавила, что "сотрудники "Лефортово" проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации".