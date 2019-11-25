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РИА Новости

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

23:09 25.11.2019 (обновлено: 04:29 26.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший губернатор якобы в критическом состоянии на машине скорой помощи доставлен в реанимацию московской больницы с подозрением на острый сердечный приступ.
"Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось", - рассказал собеседник агентства.
Защита не комментирует информацию о госпитализации бывшего главы Коми. "Это связано с адвокатской тайной", - сказала РИА Новости его адвокат Дарья Евменина. Она добавила, что "сотрудники "Лефортово" проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации".
В июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. В октябре Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для Гайзера.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Замоскворецком суде Москвы. 27 декабря 2017
10 июня, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
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Дело в отношении властей КомиЛефортовоВячеслав ГайзерКомиМоскваПроисшествия
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