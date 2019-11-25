Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба

"Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли несколько ракетных ударов по деревням в окрестностях Эль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.