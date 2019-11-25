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Война в Сирии
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РИА Новости

Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба

23:00 25.11.2019 (обновлено: 04:31 26.11.2019)
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© AFP 2019 / Delil Souleiman Ситуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли в понедельник удары в районе города Эль-Баб на севере Сирии, передает радиостанция Sham FM.

"Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли несколько ракетных ударов по деревням в окрестностях Эль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

В свою очередь ливанский телеканал al-Mayadeen сообщает о семи авиаударах самолетов "неизвестной принадлежности" по нефтеперерабатывающим предприятиям на северо-востоке провинции Алеппо.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
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Источники: ООН расследует семь случаев авиаударов по объектам в Сирии
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Война в СирииВойна в СирииЭль-БабСирияВ мире
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