Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба

"Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли несколько ракетных ударов по деревням в окрестностях Эль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.
В свою очередь ливанский телеканал al-Mayadeen сообщает о семи авиаударах самолетов "неизвестной принадлежности" по нефтеперерабатывающим предприятиям на северо-востоке провинции Алеппо.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.