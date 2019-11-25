Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец

Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Педагогический институт имени Герцена. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у него написанное им предисловие к собранию стихотворений Иосифа Бродского, который собирались выпускать "самиздатом".

Хейфец был приговорён к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. В 1980 году, отбыв наказание, он уехал в Израиль, где продолжил выпускать книги, а также работал в газетах.