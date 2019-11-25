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РИА Новости

Умер советский историк, писатель и диссидент Михаил Хейфец

22:49 25.11.2019
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© Youtube-канал moshe kenigshteinМихаил Хейфец
Михаил Хейфец
© Youtube-канал moshe kenigshtein
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Советский диссидент, историк, писатель и журналист Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет, сообщает израильский "9 канал" со ссылкой на его дочь.
По словам дочери, Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.
Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Педагогический институт имени Герцена. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у него написанное им предисловие к собранию стихотворений Иосифа Бродского, который собирались выпускать "самиздатом".
Хейфец был приговорён к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. В 1980 году, отбыв наказание, он уехал в Израиль, где продолжил выпускать книги, а также работал в газетах.
Писатель, политический и общественный деятель Владимир Буковский
28 октября, 02:51
Умер бывший советский диссидент Владимир Буковский
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ИерусалимИзраильВ мире
Популярные комментарии
Месяц назад не стало Буковского, теперь вот Хейфец...видно, пришло время уходить плеяде советских диссидентов. Уходить в историю и в бессмертие...
25 ноября, 22:53
Руслан Тлеуж
010706
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