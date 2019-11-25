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РИА Новости

Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством"

23:00 25.11.2019 (обновлено: 00:23 26.11.2019)
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© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты
© РИА Новости
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Центральный банк России рассматривает возможность освободить от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках с целью борьбы с "зарплатным рабством", об этом говорится в докладе Банка России.
На монополию госбанков в сегменте "зарплатных проектов" ранее пожаловались три банка - Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк. В качестве одного из способов решения этой проблемы было названо создание централизованного зарплатного реестра. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что нужно "найти развязки" в данном вопросе и назвала идею актуальной, но усомнилась в необходимости создания реестра, так как это может привести к задержкам в выплате зарплат.
В докладе ЦБ говорится, что если работникам позволят бесплатно перечислять с зарплатной банковской карты на свои счета в других банках, то это снизит издержки при использовании услуг разных кредитных организаций.
В качестве одного из вариантов борьбы с "зарплатным рабством" ЦБ рассматривает возможность начисления зарплат через Систему быстрых платежей. Данная система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале этого года, среди ее участников ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая Корона".
По мнению составителей документа, это снимет ограничения для сотрудников в выборе банка для получения зарплаты.
Банк России также предложил в обязательном порядке позволить выбирать банк для "зарплатного проекта" чиновникам и сотрудникам госкомпаний. Этот шаг позволит расширить доступ банков к подобным проектам и усилит конкуренцию за держателей зарплатных карт.
Другая рассматриваемая мера - упрощение смены обслуживающего текущие счета банка.
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5 августа, 08:44
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияАльфа-банкСовкомбанкЭкономика
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