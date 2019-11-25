МЦД перевезли 25 ноября рекордное число пассажиров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первые два Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) в понедельник перевезли рекордные 513 тысяч человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели, сообщает компания-перевозчик "Центральная ППК".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил бесплатным проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря, число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.

"В пятый день работы Московские центральные диаметры перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Это самый высокий показатель с момента запуска", - отмечает ЦППК.

Уточняется, что МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) перевёз 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) - 271 тысячу. В пресс-службе подчеркнули, что поезда следовали весь день, выполняя график на 100%. Всего за пять дней перевезено свыше 2 миллионов пассажиров. Компания напомнила, что поезда МЦД курсируют по маршрутам с 5:30 до 1:00. Во время бесплатного проезда на МЦД пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.

"Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО "ЦППК", - уточнили в ЦППК.