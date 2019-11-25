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РИА Новости

МЦД перевезли 25 ноября рекордное число пассажиров

22:43 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) в понедельник перевезли рекордные 513 тысяч человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели, сообщает компания-перевозчик "Центральная ППК".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил бесплатным проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря, число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
"В пятый день работы Московские центральные диаметры перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Это самый высокий показатель с момента запуска", - отмечает ЦППК.
Уточняется, что МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) перевёз 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) - 271 тысячу. В пресс-службе подчеркнули, что поезда следовали весь день, выполняя график на 100%. Всего за пять дней перевезено свыше 2 миллионов пассажиров. Компания напомнила, что поезда МЦД курсируют по маршрутам с 5:30 до 1:00. Во время бесплатного проезда на МЦД пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.
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"Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО "ЦППК", - уточнили в ЦППК.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем число станций увеличат до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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Московские центральные диаметры (МЦД)РЖДСергей СобянинМоскваМосковская областьОбщество
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