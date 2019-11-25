Алиханов объяснил слова Лукашенко о "своей" Калининградской области

Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области. Он отметил, что даже при Путине называл регион и его жителей "своими", и тот не возражал. Кроме того, Лукашенко рассказал, что в советские времена рассматривалась возможность присоединения Калининградской области к Белоруссии. По его мнению, это могло бы стать ошибкой, учитывая то, как Крым присоединили к Украине и, "оказалось, неправильно сделали".

"Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей", — сказал губернатор.

Алиханов отметил стремительное развитие сотрудничества между Калининградской областью и Белоруссией и напомнил, что за два года оборот взаимной торговли удвоился.

"Начали в этом году поставлять легковые автомобили, грузовики. Они к нам поставляют сельхозпродукцию, и мы к ним тоже", — рассказал глава региона. Он добавил, что стороны работают над многими проектами, обсуждаются, в частности, закупки белорусских электробусов.

Алиханов обратил внимание на тот факт, что в регионе живет много этнических белорусов, многие жители страны приезжают в Калининградскую область на отдых.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что и Белоруссию считает "своей".