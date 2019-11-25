В работе Facebook произошел сбой

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 21.33 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано на востоке США, в Великобритании и Нидерландах. Также с проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из Бельгии, Италии и Польши.