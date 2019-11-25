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РИА Новости

В работе Facebook произошел сбой

22:50 25.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах интернета.
По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 21.33 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано на востоке США, в Великобритании и Нидерландах. Также с проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из Бельгии, Италии и Польши.
По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (62%), с авторизацией (23%) и полным отключением соцсети (13%).
Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
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