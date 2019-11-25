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РИА Новости

Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

22:27 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции России
Бронеавтомобили военной полиции России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Хасеке в Сирии, сообщил на брифинге в понедельник руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.
Подразделения сирийской армии
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Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн – Иса – Матаб в провинции Ракка, Кобани – Эз-Зьяра, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Кабур-Эль-Бид – Дейрун-Ага – Дейрун-Кавен – Кейшка – Шейх-Ибрагим – Халака – Альванк – Мустафия – Гирра – Сарамсак-Банукия – Сармоак-Фуакани – Джиллика – Делави-Кара – Эль-Малаикие – Демир-Капу – Хибет-Тофла – Камышлы", - добавляется в сообщении.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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