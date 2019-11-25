Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн – Иса – Матаб в провинции Ракка, Кобани – Эз-Зьяра, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Кабур-Эль-Бид – Дейрун-Ага – Дейрун-Кавен – Кейшка – Шейх-Ибрагим – Халака – Альванк – Мустафия – Гирра – Сарамсак-Банукия – Сармоак-Фуакани – Джиллика – Делави-Кара – Эль-Малаикие – Демир-Капу – Хибет-Тофла – Камышлы", - добавляется в сообщении.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии