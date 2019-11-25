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РИА Новости

SputnikPro впервые провел образовательную сессию в Италии

21:57 25.11.2019 (обновлено: 22:21 25.11.2019)
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© Sputnik / Сергей СтарцевОбразовательная сессия SputnikPro в Италии
Образовательная сессия SputnikPro в Италии
© Sputnik / Сергей Старцев
МЕССИНА (Италия), 25 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело в понедельник в Мессинском университете образовательную сессию, посвященную последним тенденциям в развитии мировой информационной среды и поиску новых каналов и способов доставки контента потребителю.
С докладами на эти темы в рамках проекта SputnikPro перед преподавателями и студентами университета выступили заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и заместитель руководителя объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева. Обсуждение актуальных проблем современной медиаиндустрии продолжилось в ходе дискуссии, модератором которой стал президент крупнейшей сицилийской издательской группы SES Лино Морганте.
С приветствием к участникам сессии обратился ректор Мессинского университета Сальваторе Куццокреа. Символично, указал он, что это мероприятие проходит в стенах древней Академии Peloritana, которая была создана в Мессине еще в 1729 году для распространения культурных, научных и гуманистических ценностей. По мнению ректора, доклады гостей из России соответствуют этим традициям и отвечают интересам развития международных связей университета.
"Безусловно, нам было интересно встретиться с представителями одного из ведущих и наиболее технологичных СМИ России и узнать их точку зрения на глобальные тренды развития медиасреды. Для нашей издательской группы, выпускающей две крупнейшие газеты Сицилии - Gazzetta del Sud и Giornale di Sicilia, эта проблематика имеет первостепенное значение", - сказал РИА Новости Морганте. По словам итальянского журналиста и издателя, общение с российскими коллегами доставило ему профессиональное и человеческое удовольствие. Он выразил надежду, что этот диалог будет продолжен, и пообещал приехать в Москву, чтобы на месте познакомиться с работой российской медиагруппы.
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"Подобное мероприятие в рамках проекта SputnikPro проводится в Италии впервые. Наше агентство находится сейчас в числе мировых лидеров в производстве форматов инновационной журналистики, в частности, таких, как форматы дополненной и виртуальной реальности. Нам было интересно поделиться с итальянскими коллегами опытом и обсудить перспективы развития высокотехнологичной журналистики", - отметила Лосева.
"Это поистине редкая возможность - из первых рук получить информацию о крупной российской медиагруппе, в частности о том, как Sputnik работает в условиях острой информационной конкуренции в мире. Выступления российских гостей дали мне и моим друзьям обильную пищу для размышлений о там, как сейчас функционируют масс-медиа", - сказала РИА Новости студентка пятого курса Кристиана Ферриньо, которая изучает язык современной журналистики.
"Изменения в мире СМИ происходят столь быстро, что учебники, по которым мы занимаемся, уже устарели. И когда представители вашего агентства рассказали нам сегодня о том, как они воплощают в жизнь самые смелые инновационные проекты и технологии, это была настоящая фантастика", - подчеркнула девушка.
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Мессинский университет был основан в 1548 года по указанию папы Римского Павла III. Антииспанское восстание 1678 года привело к закрытию этого учебного заведения, которое было вновь воссоздано лишь в 1838 году королем Обеих Сицилий Фердинандом II. В настоящее время на 12 факультетах университета работают около 1200 преподавателей и обучаются более 25 тысяч студентов, в том числе, из 27 зарубежных стран. Многие выпускники Мессинского университета стали известными учеными, политиками, бизнесменами, журналистами.
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
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МИА "Россия сегодня"SputnikНаталья ЛосеваРоссияИталияМедиа - ОбществоОбщество
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