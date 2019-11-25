Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T21:53+0300
https://ria.ru/20191125/1561585712.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155634/12/1556341279_0:318:2825:1907_1036x0_80_0_0_1aaa7dfa8dd70e60bb3e5da2599c6d93.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

21:53 25.11.2019
6130
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший об ответственности республики за Калининградскую область, таким образом дал сигнал НАТО, что готов защищать целостность России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее Лукашенко рассказал, что еще с советских времен "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград" и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день. Белорусский президент напомнил, что во времена СССР "много было разговоров" о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. По словам Лукашенко, "может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:50
Лукашенко призвал Калининград расширить экономическое сотрудничество
"Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР", - сказал Шерин РИА Новости.
Депутат полагает, что Лукашенко своим заявлением дал сигнал блоку НАТО, что армия Белоруссии готова наравне с российской защищать территориальную целостность РФ.
"Калининград для России - стратегическая территория. Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим - значит, готовы выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов", - отметил парламентарий.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на Калининград
10 ноября, 01:10
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
83204337
Обсудить 4
Александр ШеринАлександр ЛукашенкоГосдума РФНАТОКалининградская областьБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов объяснил слова Лукашенко о "своей" Калининградской области
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Пушков оценил ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Виды Греции. Салоники
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Фойе в здании Совета Федерации РФ
В Совфеде готовы поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Ситуация в Сирии
Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба
Андрей Рубан
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
Ученые помещают датчик с присосками на спину синего кита
Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Соболь пыталась сорвать мероприятие в Мосгордуме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния