В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший об ответственности республики за Калининградскую область, таким образом дал сигнал НАТО, что готов защищать целостность России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее Лукашенко рассказал, что еще с советских времен "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград" и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день. Белорусский президент напомнил, что во времена СССР "много было разговоров" о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. По словам Лукашенко, "может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали".
"Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР", - сказал Шерин РИА Новости.
Депутат полагает, что Лукашенко своим заявлением дал сигнал блоку НАТО, что армия Белоруссии готова наравне с российской защищать территориальную целостность РФ.
"Калининград для России - стратегическая территория. Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим - значит, готовы выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов", - отметил парламентарий.
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