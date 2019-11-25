В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

Ранее Лукашенко рассказал, что еще с советских времен "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград" и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день. Белорусский президент напомнил, что во времена СССР "много было разговоров" о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. По словам Лукашенко, "может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали".