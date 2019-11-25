Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты "Союз-2.1в"

"Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 21 час 00 минут (мск) - штатно отделилась от второй ступени РН "Союз-2.1в", - сказали в Минобороны.