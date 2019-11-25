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РИА Новости

В Аргентине священников осудили за педофилию

21:14 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийАргентинский город Мендоса отметил свой 450-летний юбилей
Аргентинский город Мендоса отметил свой 450-летний юбилей
© РИА Новости / Александр Соловский
МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Суд Мендосы в Аргентине приговорил двух католических священников к 42 и 45 годам тюрьмы по 25 доказанным случаям сексуального насилия над детьми-инвалидами.
"Приговор священникам Николе Корради (42 года тюрьмы) и Орасио Корбачо (45 лет тюрьмы), а также садовнику Армандо Гомесу по обвинению в 25 эпизодах изнасилования огласили за закрытыми дверями, учитывая характер преступления", - говорится в сообщении издания Clarin.
В ходе дебатов, которые длились 49 дней, пострадавшие требовали максимального наказания для двух священников - 50 лет заключения каждому, прокуратура просила суд назначить священнослужителям по 45 лет (16 и 5 доказанных эпизодов) и 22 года садовнику (4 эпизода).
В случае с обоими священнослужителями отягчающими обстоятельствами были признаны их церковная служба и совершение преступления против тех, чью жизнь и здоровье в колледже Лухана де Куйо в Мендосе они обязаны были защищать по долгу службы.
Таитянки, Поль Гоген, 1891
22 ноября, 18:09Акценты
Поль Гоген очень любил детей. Британцы обвинили художника в педофилииПриходишь на выставку, смотришь на картины известного художника, а подписи к ним говорят: не смотри! И убеждают тебя в том, что как человек он был не очень, а ты пришел сюда совершенно зря. Только делают это уже после оплаты билета.
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Мендоса (провинция)АргентинаВ мире
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