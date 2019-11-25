В Аргентине священников осудили за педофилию

Поль Гоген очень любил детей. Британцы обвинили художника в педофилии Приходишь на выставку, смотришь на картины известного художника, а подписи к ним говорят: не смотри! И убеждают тебя в том, что как человек он был не очень, а ты пришел сюда совершенно зря. Только делают это уже после оплаты билета.