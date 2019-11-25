ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1в" с военным спутником

"Стартовавшая в 20.52 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20.54 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в Минобороны.