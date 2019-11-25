Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T21:12+0300
https://ria.ru/20191125/1561585161.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155809/47/1558094743_0:0:2287:1286_1036x0_80_0_0_14a1481b2d79be9bf6285a158082ffe4.jpg
РИА Новости

ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1в" с военным спутником

21:12 25.11.2019
796
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова космических войск Воздушно-космических сил России взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1в", стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Стартовавшая в 20.52 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20.54 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в Минобороны.
Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
23 ноября, 16:54
Российский военный спутник сгорел в атмосфере в ночь на субботу
"Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовал в понедельник с космодрома Плесецк.
3310100
Обсудить 3
ПлесецкВоздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты "Союз-2.1в"
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Пушков оценил ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту
Вид на Землю из космоса
В России начали строить завод для сборки спутников системы "Сфера"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
В Турции россияне все чаще отдыхают на курортах Эгейского моря
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
"Роскосмос" назвал причины переноса запуска "Прогресса МС-13" к МКС
Ракета-носитель Ariane 5
Запуск ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на сутки
Виды Греции. Салоники
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Дмитрий Саблин
В Госдуме прокомментировали заявление ОЗХО по химоружию в Думе
Ситуация в Сирии
Неизвестные военные самолеты нанесли удар в районе сирийского эль-Баба
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Отдыхающие на курорте Эльбрус
Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за недостатка
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Оксана Пушкина
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния