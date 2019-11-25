ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1в" с военным спутником

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова космических войск Воздушно-космических сил России взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1в", стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Стартовавшая в 20.52 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20.54 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в Минобороны.
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"Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовал в понедельник с космодрома Плесецк.