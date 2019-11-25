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РИА Новости

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

21:02 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Как сообщается в обращении парламентария Колокольцеву, движение на своем сайте опубликовало открытое письмо против принятия закона о домашнем насилии. Пушкина усмотрела в нём высказывания, оправдывающие насилие, а также призывающие экстремизму. Кроме того, депутат заявляет, что в своих материалах активисты используют её образ в оскорбительном ключе, оставляя при этом угрозы, что, по ее мнению, противоречит сразу нескольким статьям уголовного кодекса.
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"Прошу поручить провести проверку приведенных фактов, при установлении признаков преступлений принять предусмотренные законодательством РФ меры к уголовному преследованию лиц, в действиях которых они усматриваются", - заявляет Пушкина в обращении.
В сообщении парламентарий просит главу МВД "принять меры к предотвращению преступных намерений по причинению ущерба" депутатам Госдумы и Федерального собрания, которые работают над законом.
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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон будет внесен в Госдуму в нынешнем году.
Участники общественного движения "Сорок сороков" на своём сайте указывают, что законопроект "обладает неустранимыми недостатками, будет способствовать не профилактике насилия в семьях, а провоцированию лишней напряженности и конфликтности".
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Оксана ПушкинаГосдума РФМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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