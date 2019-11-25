Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Как сообщается в обращении парламентария Колокольцеву, движение на своем сайте опубликовало открытое письмо против принятия закона о домашнем насилии. Пушкина усмотрела в нём высказывания, оправдывающие насилие, а также призывающие экстремизму. Кроме того, депутат заявляет, что в своих материалах активисты используют её образ в оскорбительном ключе, оставляя при этом угрозы, что, по ее мнению, противоречит сразу нескольким статьям уголовного кодекса.

"Прошу поручить провести проверку приведенных фактов, при установлении признаков преступлений принять предусмотренные законодательством РФ меры к уголовному преследованию лиц, в действиях которых они усматриваются", - заявляет Пушкина в обращении.

В сообщении парламентарий просит главу МВД "принять меры к предотвращению преступных намерений по причинению ущерба" депутатам Госдумы и Федерального собрания, которые работают над законом.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон будет внесен в Госдуму в нынешнем году.