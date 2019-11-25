Трамп выбрал индейкам для помилования имена Хлеб и Масло

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Индюшек, которых в День благодарения помилует президент США Дональд Трамп, назвали Хлеб и Масло, передает корреспондент РИА Новости с церемонии присвоения имен двум пернатым.
"Мы представили 15 пар имен, из которых президент и первая леди могут выбрать или предложить свои. Они выбрали из предложенных. И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло", - произнес с трибуны председатель национальной федерации производителей индеек Керри Доти.
Как сообщил РИА Новости профессор Политехнического института и университета штата Виргиния Рами Даллул, где последние годы доживают свой век помилованные президентами индейки, прошлогодняя пара до сих пор жива.
"Тем двум индейкам уже полтора года. Это много для них. Они чувствуют себя неплохо. Но возраст уже проявляется. Посмотрим, как они примут новичков", - сказал он.
В среднем индейки, которых выводили для стремительного набора мясной массы, живут около года, однако в Виргинии за помилованными следят и ухаживают, что позволяет некоторым дожить до весьма преклонного для индюшек возраста – вплоть до двух лет. Однако все равно далеко не всегда эти птицы успевают дождаться следующую пару.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году. В прошлом году Трамп помиловал пару птиц по имени Горошина (Peas) и Морковка (Carrots). В английском выражение "горох и морковка" имеет значение "хорошее сочетание".
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