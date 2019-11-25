Трамп выбрал индейкам для помилования имена Хлеб и Масло

Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Индюшек, которых в Индюшек, которых в День благодарения помилует президент США Дональд Трамп , назвали Хлеб и Масло, передает корреспондент РИА Новости с церемонии присвоения имен двум пернатым.

"Мы представили 15 пар имен, из которых президент и первая леди могут выбрать или предложить свои. Они выбрали из предложенных. И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло", - произнес с трибуны председатель национальной федерации производителей индеек Керри Доти.

Участникам мероприятия продемонстрировали индеек. Их выпустили из клеток на черные коврики, с которых птицы не сходили. Внешне они почти не отличаются друг от друга. Обе индейки вели себя спокойно.

По словам птицевода Вилли Джексона из штата Северная Каролина, которые вырастил эту пару, птицы росли в построенном специально для президентской стаи вольере.

"В этом году их подготовили к тому, чтобы они привыкли к камерам, свету, контакту с людьми. Они слушали музыку, и им действительно понравился классический рок", - сказал он.

Птицам даже дали футбольный мяч для игры и пробовали с ними играть, однако, как признался Джексон, у них не очень получалось.

Отвечая на вопросы, он заверил, что политических предпочтений у птиц "пока нет".

Как сообщил РИА Новости профессор Политехнического института и университета штата Виргиния Рами Даллул, где последние годы доживают свой век помилованные президентами индейки, прошлогодняя пара до сих пор жива.

"Тем двум индейкам уже полтора года. Это много для них. Они чувствуют себя неплохо. Но возраст уже проявляется. Посмотрим, как они примут новичков", - сказал он.

В среднем индейки, которых выводили для стремительного набора мясной массы, живут около года, однако в Виргинии за помилованными следят и ухаживают, что позволяет некоторым дожить до весьма преклонного для индюшек возраста – вплоть до двух лет. Однако все равно далеко не всегда эти птицы успевают дождаться следующую пару.