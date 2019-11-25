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РИА Новости

Трамп выбрал индейкам для помилования имена Хлеб и Масло

20:57 25.11.2019 (обновлено: 22:01 25.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИндейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Индюшек, которых в День благодарения помилует президент США Дональд Трамп, назвали Хлеб и Масло, передает корреспондент РИА Новости с церемонии присвоения имен двум пернатым.
"Мы представили 15 пар имен, из которых президент и первая леди могут выбрать или предложить свои. Они выбрали из предложенных. И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло", - произнес с трибуны председатель национальной федерации производителей индеек Керри Доти.
Помилованных Дональдом Трампом индюков показали жителям штата Виргиния
25 ноября 2018, 21:05
Обреченные на жизнь, или как доживают век помилованные Трампом индюки
Участникам мероприятия продемонстрировали индеек. Их выпустили из клеток на черные коврики, с которых птицы не сходили. Внешне они почти не отличаются друг от друга. Обе индейки вели себя спокойно.
По словам птицевода Вилли Джексона из штата Северная Каролина, которые вырастил эту пару, птицы росли в построенном специально для президентской стаи вольере.
"В этом году их подготовили к тому, чтобы они привыкли к камерам, свету, контакту с людьми. Они слушали музыку, и им действительно понравился классический рок", - сказал он.
Птицам даже дали футбольный мяч для игры и пробовали с ними играть, однако, как признался Джексон, у них не очень получалось.
Отвечая на вопросы, он заверил, что политических предпочтений у птиц "пока нет".
Парад на День благодарения в Нью-Йорке. Архивное фото
23 ноября 2017, 03:46
День благодарения в США
Как сообщил РИА Новости профессор Политехнического института и университета штата Виргиния Рами Даллул, где последние годы доживают свой век помилованные президентами индейки, прошлогодняя пара до сих пор жива.
"Тем двум индейкам уже полтора года. Это много для них. Они чувствуют себя неплохо. Но возраст уже проявляется. Посмотрим, как они примут новичков", - сказал он.
В среднем индейки, которых выводили для стремительного набора мясной массы, живут около года, однако в Виргинии за помилованными следят и ухаживают, что позволяет некоторым дожить до весьма преклонного для индюшек возраста – вплоть до двух лет. Однако все равно далеко не всегда эти птицы успевают дождаться следующую пару.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году. В прошлом году Трамп помиловал пару птиц по имени Горошина (Peas) и Морковка (Carrots). В английском выражение "горох и морковка" имеет значение "хорошее сочетание".
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezКостюмированные парады — один из атрибутов Дня благодарения.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
1 из 15
Костюмированные парады — один из атрибутов Дня благодарения.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
© REUTERS / Carlo AllegriПервое такое шествие провели в 1920-е годы.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
2 из 15
Первое такое шествие провели в 1920-е годы.
© REUTERS / Carlo Allegri
© AP Photo / Andres KudackiСамый известный парад проходит каждый год в Нью-Йорке.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
3 из 15
Самый известный парад проходит каждый год в Нью-Йорке.
© AP Photo / Andres Kudacki
© REUTERS / Carlo AllegriЕго организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси".
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
4 из 15
Его организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси".
© REUTERS / Carlo Allegri
© AP Photo / Andres KudackiГлавная достопримечательность парада — огромные надувные игрушки, изображающие героев анимационных фильмов, комиксов и телепередач.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
5 из 15
Главная достопримечательность парада — огромные надувные игрушки, изображающие героев анимационных фильмов, комиксов и телепередач.
© AP Photo / Andres Kudacki
© REUTERS / Brendan McDermidСказочных героев сопровождают музыканты, клоуны и танцоры.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
6 из 15
Сказочных героев сопровождают музыканты, клоуны и танцоры.
© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Mary AltafferУчастники парада в честь Дня благодарения.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
7 из 15
Участники парада в честь Дня благодарения.
© AP Photo / Mary Altaffer
© REUTERS / Carlo AllegriМаршрут шествия пролегает от Центрального парка до входа в магазин "Мейси".
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
8 из 15
Маршрут шествия пролегает от Центрального парка до входа в магазин "Мейси".
© REUTERS / Carlo Allegri
© REUTERS / Brendan McDermidЗамыкает процессию Санта-Клаус.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
9 из 15
Замыкает процессию Санта-Клаус.
© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Brendan McDermidМестные жители наблюдают за парадом из окон.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
10 из 15
Местные жители наблюдают за парадом из окон.
© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezС 1952 года шествие транслируют по телевидению.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
11 из 15
С 1952 года шествие транслируют по телевидению.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
© REUTERS / Brendan McDermidДень благодарения отмечают в США в последний четверг ноября.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
12 из 15
День благодарения отмечают в США в последний четверг ноября.
© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2019 / Don EmmertПо традиции в этот день возносили хвалу Богу за богатый урожай, но со временем праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
13 из 15
По традиции в этот день возносили хвалу Богу за богатый урожай, но со временем праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество.
© AFP 2019 / Don Emmert
© AP Photo / Andres KudackiПосле Дня благодарения открываются традиционные предрождественские распродажи.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
14 из 15
После Дня благодарения открываются традиционные предрождественские распродажи.
© AP Photo / Andres Kudacki
© REUTERS / Brendan McDermidПарад в честь Дня благодарения.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
15 из 15
Парад в честь Дня благодарения.
© REUTERS / Brendan McDermid
1 из 15
Костюмированные парады — один из атрибутов Дня благодарения.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
2 из 15
Первое такое шествие провели в 1920-е годы.
© REUTERS / Carlo Allegri
3 из 15
Самый известный парад проходит каждый год в Нью-Йорке.
© AP Photo / Andres Kudacki
4 из 15
Его организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси".
© REUTERS / Carlo Allegri
5 из 15
Главная достопримечательность парада — огромные надувные игрушки, изображающие героев анимационных фильмов, комиксов и телепередач.
© AP Photo / Andres Kudacki
6 из 15
Сказочных героев сопровождают музыканты, клоуны и танцоры.
© REUTERS / Brendan McDermid
7 из 15
Участники парада в честь Дня благодарения.
© AP Photo / Mary Altaffer
8 из 15
Маршрут шествия пролегает от Центрального парка до входа в магазин "Мейси".
© REUTERS / Carlo Allegri
9 из 15
Замыкает процессию Санта-Клаус.
© REUTERS / Brendan McDermid
10 из 15
Местные жители наблюдают за парадом из окон.
© REUTERS / Brendan McDermid
11 из 15
С 1952 года шествие транслируют по телевидению.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
12 из 15
День благодарения отмечают в США в последний четверг ноября.
© REUTERS / Brendan McDermid
13 из 15
По традиции в этот день возносили хвалу Богу за богатый урожай, но со временем праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество.
© AFP 2019 / Don Emmert
14 из 15
После Дня благодарения открываются традиционные предрождественские распродажи.
© AP Photo / Andres Kudacki
15 из 15
Парад в честь Дня благодарения.
© REUTERS / Brendan McDermid
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День благодарения (Thanksgiving Day)Дональд ТрампСШАВ мире
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