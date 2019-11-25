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РИА Новости

Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за недостатка

20:53 25.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на курорте "Эльбрус"
Отдыхающие на курорте Эльбрус
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе, запланированное на 30 ноября, перенесено на более поздний срок из-за недостатка снега в горах, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что официальное открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе, который станет для курорта юбилейным пятидесятым, при благоприятных погодных условиях состоится 30 ноября.
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"В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая дата открытия будет назначена позже. "Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже", - уточняет курорт.
По его данным, 30 ноября для тех гостей курорта, которые уже забронировали поездку и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на площадке станции "Мир" выступят ди-джеи из Краснодара. Канатные дороги будут работать в штатном режиме.
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