Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за недостатка

НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Открытие нового горнолыжного сезона на Открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе , запланированное на 30 ноября, перенесено на более поздний срок из-за недостатка снега в горах, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".

Ранее сообщалось, что официальное открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе, который станет для курорта юбилейным пятидесятым, при благоприятных погодных условиях состоится 30 ноября.

"В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата открытия будет назначена позже. "Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже", - уточняет курорт.