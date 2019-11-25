МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

В паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети пользователи обсуждали причины самоубийства. Представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментарии, что ее сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.