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РИА Новости

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

20:41 25.11.2019 (обновлено: 20:54 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В субботу полиция и СК начали проверку после гибели девушки. В ведомствах не сообщали подробностей случившегося. СМИ писали, что 23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полицию в Сочи после окончания университета МВД и совершила самоубийство на работе.
В паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети пользователи обсуждали причины самоубийства. Представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментарии, что ее сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.
Сотрудник полиции
Вчера, 15:13
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МВД РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ну судя по тому, как продвигается дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы (и сама в набат била и папа шишка в мвд и общественный резонанс ... и насколько мне известно - а воз и ныне там ) то тут дело замнут на раз два.
25 ноября, 22:02
bberia
2220000
тоскливо, среди законоблюстителей слишком много преступников... это плохо кончится для государства.
25 ноября, 22:58
Валерий Носуля
2120000
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