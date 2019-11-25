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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление ОЗХО по химоружию в Думе

20:41 25.11.2019
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© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ОЗХО, принимая участие в политических играх, уподобляется псевдоправозащитникам из "Белых касок", организация должна руководствоваться стремлением к истине, а не желанием угодить одной из сторон конфликта, заявил РИА Новости глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин, комментируя заявление гендиректора ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе.
Ранее в понедельник генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что оценка и анализ материала, собранного в Сирии миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) позволяет заключить, что применение токсичного химиката все же имело место.
"ОЗХО, принимая участие в политических играх, уподобляется псевдоправозащитникам из "Белых касок", которые за еду снимали голодных детей в своих постановках в Гуте. Хорошо, что среди экспертов ОЗХО есть честные ученые. Организация должна руководствоваться стремлением к истине, а не желанием угодить одной из сторон конфликта", - сказал Саблин РИА Новости.
Он отметил, что сам был в Сирии в момент ракетного удара США в апреле 2018 года, поводом для которого стало обвинение в применении химического оружия в Восточной Гуте.
"И сирийцы, и наши специалисты и тогда, и сейчас не сомневались в постановочности "химической атаки". Проведенные после освобождения Гуты исследования только подтвердили это", - заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что уровень доказательств не выдерживает никакой критики, а виновные были назначены заранее. "Пробирка Колина Пауэла, "хайли лайкли" в Британии... Подтасовки расследования якобы имевшей место химической атаке в сирийской Гуте из этого же ряда", - сказал Саблин.
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Ранее WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
В упомянутом Ариасом докладе ОЗХО от 1 марта утверждалось, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, указывалось, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию. Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха".
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Война в СирииБелые каскиОрганизация по запрещению химического оружияГосдума РФДмитрий СаблинСирияРоссияВ мире
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