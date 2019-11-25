В Госдуме прокомментировали заявление ОЗХО по химоружию в Думе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ОЗХО , принимая участие в политических играх, уподобляется псевдоправозащитникам из "Белых касок" , организация должна руководствоваться стремлением к истине, а не желанием угодить одной из сторон конфликта, заявил РИА Новости глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин , комментируя заявление гендиректора ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе.

Ранее в понедельник генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что оценка и анализ материала, собранного в Сирии миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) позволяет заключить, что применение токсичного химиката все же имело место.

"ОЗХО, принимая участие в политических играх, уподобляется псевдоправозащитникам из "Белых касок", которые за еду снимали голодных детей в своих постановках в Гуте. Хорошо, что среди экспертов ОЗХО есть честные ученые. Организация должна руководствоваться стремлением к истине, а не желанием угодить одной из сторон конфликта", - сказал Саблин РИА Новости.

Он отметил, что сам был в Сирии в момент ракетного удара США в апреле 2018 года, поводом для которого стало обвинение в применении химического оружия в Восточной Гуте.

"И сирийцы, и наши специалисты и тогда, и сейчас не сомневались в постановочности "химической атаки". Проведенные после освобождения Гуты исследования только подтвердили это", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что уровень доказательств не выдерживает никакой критики, а виновные были назначены заранее. "Пробирка Колина Пауэла, "хайли лайкли" в Британии... Подтасовки расследования якобы имевшей место химической атаке в сирийской Гуте из этого же ряда", - сказал Саблин.

Ранее WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся.

Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.