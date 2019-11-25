Трамп продлил на год санкции против Никарагуа

В уведомлении конгрессу президент повторяет обвинения в адрес властей Никарагуа в применении насилия и репрессий к протестующим в стране, "подрыве демократических институтов", коррупции, что по-прежнему представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".