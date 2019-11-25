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РИА Новости

Трамп продлил на год санкции против Никарагуа

20:26 25.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции, введенные в ноябре 2018 года против Никарагуа, сообщает пресс-служба Белого дома.
В уведомлении конгрессу президент повторяет обвинения в адрес властей Никарагуа в применении насилия и репрессий к протестующим в стране, "подрыве демократических институтов", коррупции, что по-прежнему представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.
Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший - сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру - 198 погибших.
В конце мая правительство Никарагуа выпустило из тюрем 50 заключенных, которых оппозиция называет политическими узниками.
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