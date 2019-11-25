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РИА Новости

Европа устала от санкций против России, заявили в Госдуме

20:26 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Европейские страны устали от экономического противостояния, но ждут от России первых шагов по отмене санкций, поскольку боятся реакции Вашингтона, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять ответные меры, введенные в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы. Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Россия пойти на отмену контрсанкций в инициативном порядке.
По мнению Паниной, нынешняя "санкционная война" целиком и полностью является результатом политики европейских элит, которые пошли на поводу у Соединенных Штатов Америки.
"Европа устала от экономического противостояния, но боится окрика со стороны Вашингтона и ждет первых шагов от России", - заявила Панина РИА Новости.
По ее мнению, такая ситуация абсурдна, и инициатива восстановления отношений должна исходить от того, кто довел их до нынешнего уровня.
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"Во взаимодействии с ЕС с нашей стороны должен доминировать жесткий прагматизм, и России нет смысла делать подобные шаги просто ради хороших отношений", - отметила Панина.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕвросоюзЕлена ПанинаРоссияСШАВ мире
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