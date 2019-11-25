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РИА Новости

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

20:21 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
"Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема", - сказал Медведев.
Он признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остается". "Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать", - резюмировал премьер-министр.
В сентябре Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи.
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Дмитрий МедведевАнтон СилуановВТБАндрей Костин (банкир)РоссияОбщество
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