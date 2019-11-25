Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

"Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема", - сказал Медведев.