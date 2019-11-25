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РИА Новости

Колумбия выслала 59 граждан Венесуэлы из-за угрозы нацбезопасности

20:17 25.11.2019
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
© AP Photo / Ivan Valencia
МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Власти Колумбии депортируют в понедельник 59 граждан соседней Венесуэлы, которые, как считают в Боготе, представляют угрозу общественному порядку и нацбезопасности.
"Миграционная служба высылает 59 венесуэльцев за нарушение общественного порядка и (угрозу - ред.) общественной безопасности", - говорится в сообщении миграционной службы Колумбии в Twitter.
Задержанные национальной полицией в ходе беспорядков граждане Венесуэлы будут самолетом и паромом доставлены на родину и переданы властям.
В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
В воскресенье президент Колумбии Иван Дуке запустил национальный диалог для определения социальной политики государства и снижения напряженности в обществе.
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