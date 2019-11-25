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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

20:17 25.11.2019 (обновлено: 20:27 25.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Север европейской части страны окажется в зоне "особенного перегрева": температуры будут превышать средние значения на четыре градуса и больше. Погода холоднее нормы ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в обычных пределах.
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод.
Кроме того, из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.
"Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели", – заключили специалисты.
Ранее в центре "Фобос" сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений.
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ПогодаДальний ВостокЦентр "Фобос"МоскваРоссияОбщество
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