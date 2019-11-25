Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В течение всего декабря в В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр " Фобос ".

Север европейской части страны окажется в зоне "особенного перегрева": температуры будут превышать средние значения на четыре градуса и больше. Погода холоднее нормы ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока , а на юге страны температура будет в обычных пределах.

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод.

Кроме того, из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

"Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели", – заключили специалисты.