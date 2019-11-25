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РИА Новости

Суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру дело экс-жены Цеповяза

20:14 25.11.2019
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© Аккаунт Телеканала 360 на YoutubeНаталья Стришняя
Наталья Стришняя
© Аккаунт Телеканала 360 на Youtube
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, сообщил журналистам адвокат подсудимой Мурад Мусаев.
В ходе закрытого судебного заседания в понедельник гособвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения. Защита поддержала данное ходатайство.
"Дело возвращено в прокуратуру", - сказал Мусаев. Кроме того, по его словам, суд изменил Ивану Стришнему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Наталья Стришняя остается под домашним арестом и после судебного заседания вернется в больницу, где находится на стационарном лечении.
Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
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Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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Наталья СтришняяУбийство в станице КущевскаяВячеслав ЦеповязКраснодарский краевой судСергей ЦапокРостов-на-ДонуПроисшествия
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