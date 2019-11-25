Суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру дело экс-жены Цеповяза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, сообщил журналистам адвокат подсудимой Мурад Мусаев.

В ходе закрытого судебного заседания в понедельник гособвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения. Защита поддержала данное ходатайство.

"Дело возвращено в прокуратуру", - сказал Мусаев. Кроме того, по его словам, суд изменил Ивану Стришнему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Наталья Стришняя остается под домашним арестом и после судебного заседания вернется в больницу, где находится на стационарном лечении.

Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.