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РИА Новости

У побережья Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение

19:50 25.11.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 16.00 по времени UTC (19.00 мск) в 77 километрах к западу от города Пангуна. Очаг залегал на глубине 70,5 километрa.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа – Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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Геологическая служба СШАПапуа-Новая ГвинеяПроисшествияВ мире
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