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РИА Новости

ФАС предложила дерегулировать тарифы в пяти аэропортах

19:49 25.11.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дерегулировать тарифы на ряд аэропортовых услуг в сегменте международных перевозок в трех авиаузлах Дальнего Востока - Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, а также в Волгограде и Челябинске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, это поможет привлечь частные инвестиции и будет способствовать развитию конкуренции.
"С целью развития конкуренции и привлечения частных инвестиций ФАС России дерегулирует ряд аэропортовых услуг в международных направлениях. На Правление ФАС вынесены решения в отношении аэропортов Хабаровска (после ввода в эксплуатацию нового международного терминала), Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска", - сообщили в ведомстве. Предполагается, что правление рассмотрит вопросы 28 ноября.
Согласно документам, размещенным на портале проектов нормативных правовых актов, в аэропортах Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска предлагается отменить госрегулирование сборов за взлет, посадку и стоянку воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях. В аэропорту Хабаровска речь идет о дерегулировании услуг по предоставлению аэровокзального комплекса и обслуживаю пассажиров на международных линиях.
В ФАС отметили, что аэропортам будет запрещено покрывать расходы на содержание терминалов международных перевозок из доходов от предоставления услуг на внутренних воздушных линиях.
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"Инвестиционные проекты по развитию международных терминалов являются чисто коммерческими и должны окупаться исключительно за счет развития пассажиропотока. Участие регулятора в тарифной политике ограничивается условием - не относить финансовый результат на внутренние воздушные линии", - подчеркнули в ведомстве.
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Федеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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