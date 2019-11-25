ФАС предложила дерегулировать тарифы в пяти аэропортах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дерегулировать тарифы на ряд аэропортовых услуг в сегменте международных перевозок в трех авиаузлах Дальнего Востока - Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, а также в Волгограде и Челябинске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, это поможет привлечь частные инвестиции и будет способствовать развитию конкуренции.

"С целью развития конкуренции и привлечения частных инвестиций ФАС России дерегулирует ряд аэропортовых услуг в международных направлениях. На Правление ФАС вынесены решения в отношении аэропортов Хабаровска (после ввода в эксплуатацию нового международного терминала), Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска", - сообщили в ведомстве. Предполагается, что правление рассмотрит вопросы 28 ноября.

Согласно документам, размещенным на портале проектов нормативных правовых актов, в аэропортах Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска предлагается отменить госрегулирование сборов за взлет, посадку и стоянку воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях. В аэропорту Хабаровска речь идет о дерегулировании услуг по предоставлению аэровокзального комплекса и обслуживаю пассажиров на международных линиях.

В ФАС отметили, что аэропортам будет запрещено покрывать расходы на содержание терминалов международных перевозок из доходов от предоставления услуг на внутренних воздушных линиях.