ФАС предложила дерегулировать тарифы в пяти аэропортах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дерегулировать тарифы на ряд аэропортовых услуг в сегменте международных перевозок в трех авиаузлах Дальнего Востока - Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, а также в Волгограде и Челябинске. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, это поможет привлечь частные инвестиции и будет способствовать развитию конкуренции.
"С целью развития конкуренции и привлечения частных инвестиций ФАС России дерегулирует ряд аэропортовых услуг в международных направлениях. На Правление ФАС вынесены решения в отношении аэропортов Хабаровска (после ввода в эксплуатацию нового международного терминала), Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска", - сообщили в ведомстве. Предполагается, что правление рассмотрит вопросы 28 ноября.
Согласно документам, размещенным на портале проектов нормативных правовых актов, в аэропортах Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска предлагается отменить госрегулирование сборов за взлет, посадку и стоянку воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях. В аэропорту Хабаровска речь идет о дерегулировании услуг по предоставлению аэровокзального комплекса и обслуживаю пассажиров на международных линиях.
В ФАС отметили, что аэропортам будет запрещено покрывать расходы на содержание терминалов международных перевозок из доходов от предоставления услуг на внутренних воздушных линиях.
"Инвестиционные проекты по развитию международных терминалов являются чисто коммерческими и должны окупаться исключительно за счет развития пассажиропотока. Участие регулятора в тарифной политике ограничивается условием - не относить финансовый результат на внутренние воздушные линии", - подчеркнули в ведомстве.