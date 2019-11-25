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РИА Новости

Врач рассказал, как пережить грядущую "атмосферную впадину"

19:49 25.11.2019 (обновлено: 19:57 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал "Москве 24", как справиться с резким понижением атмосферного давления, которое должно наступить во второй половине этой недели.
Он отметил, что среди людей существует определенная группа риска, которая наиболее восприимчива к погодным аномалиям. К этой категории невролог отнес людей старшего возраста, у которых в такие периоды начинаются проблемы с суставами и перепады артериального давления.
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"Также у многих людей может произойти обострение уже имеющихся хронических заболеваний", – добавил врач.
При резких скачках атмосферного давления специалист посоветовал заблаговременно принимать назначенные врачом лекарства, вести спокойный образ жизни, соблюдать режим дня, не перегружать организм. От длительных поездок лучше воздержаться, считает Гайфутдинов.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ко второй половине недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое будет напоминать "атмосферную впадину. К 29 ноября этот показатель опустится до 732 миллиметров, что на 15 делений ниже нормы.
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