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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Кубанские врачи проконсультируют девочку с Урала с родимым пятном

19:41 25.11.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Краснодарские врачи из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии пригласили на консультацию девочку из Курганской области, которая родилась с родимым пятном на половину тела.
Ранее жительница Курганской области Мария Хвостанцева рассказала РИА Новости, что ее дочка родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Из-за этой особенности, по ее словам, священник местной церкви отказался крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут". Хвостанцева уточнила, что ей предложили индивидуальный обряд крещения, но ее не устроила стоимость - 4 тысячи рублей. Как заявили в патриархии, подобный отказ недопустим. Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов заявил РИА Новости, что Курганская епархия планирует организовать проверку в связи с этой историей.
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"Она (Мария Хвостанцева – ред.) обратилась к нам с вопросом. Мы ей сказали, что можно приезжать на консультацию. Мы должны осмотреть ребёнка. Мы должны сделать гистологический анализ, мы должны собрать анамнез и после этого мы сможем составить план лечения, имея полную картину. Семнадцать миллионов рублей, о которых написали некоторые СМИ, мы такую сумму не говорим. Это какие-то заоблачные деньги", - сообщил РИА Новости исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.
Он отметил, у врачей "есть предположение, но эта сумма далека от 17 миллионов рублей". "Уважающие себя клиники никогда не дают конечных сумм, не посмотрев ребёнка", - добавил Алексуткин.
Тем временем краснодарские врачи лечат в своей клинике девочку из США, которая появилась на свет с черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. По их данным, первая операция по удалению невуса из запланированных шести-восьми, а также некоторые другие манипуляции уже выполнены. Вторая крупная операция запланирована уже на следующий год. Как ранее рассказали в клинике, американские медики вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские специалисты связались с семьей и предложили ей свои услуги. С октября девочка вместе с мамой находятся в Краснодаре.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКраснодарКурганская областьрелигияОбщество
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