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РИА Новости

В МВФ заявили о прогрессе в проведении реформ на Украине

19:25 25.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) по итогам изучения ситуации на Украине отмечает прогресс страны в проведении реформ, что может лечь в основу новой программы помощи, заявили в МВФ.
"Сотрудники МВФ провели конструктивные и продуктивные обсуждения с украинскими властями и высоко оценили значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы МВФ, включая денежно-кредитную, налоговую и финансовую политику, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и увеличение экономического роста", - говорится в заявлении фонда.
Отмечается, что обсуждения с властями Украины будут продолжены в ближайшие недели.
В субботу руководитель миссии МВФ Рон ван Роден заявлял, что миссия фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Со своей стороны украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы".
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. Миссия МВФ обсуждала в Киеве новую программу с 14 ноября.
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