В МВФ заявили о прогрессе в проведении реформ на Украине

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) по итогам изучения ситуации на Украине отмечает прогресс страны в проведении реформ, что может лечь в основу новой программы помощи, заявили в МВФ.

"Сотрудники МВФ провели конструктивные и продуктивные обсуждения с украинскими властями и высоко оценили значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы МВФ, включая денежно-кредитную, налоговую и финансовую политику, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и увеличение экономического роста", - говорится в заявлении фонда.

Отмечается, что обсуждения с властями Украины будут продолжены в ближайшие недели.

В субботу руководитель миссии МВФ Рон ван Роден заявлял, что миссия фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Со своей стороны украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы".