Соловьев нашел сходство между пикапом Tesla и бронемашиной ФСБ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев нашел сходство между электропикапом Cybertruck компании Tesla и бронеавтомобилем "Фалькатус", разработанным для Центра специального назначения ФСБ России.
Телеведущий опубликовал снимки обеих машин в твиттере, отметив общие черты в дизайне автомобилей.
Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение? pic.twitter.com/UnB4uB87JH— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 24, 2019
Мнения интернет-пользователей разделились.
Некоторые их них отметили преимущества российского "Фалькатуса".
"Только у нашего стекло держит автоматный обстрел с 30 метров", — заметил @luchinaleks.
"Русский мужик талантлив, мастеровит и креативен. При минимуме средств и возможностей его творения обгоняют время", — написали в комментариях.
Другие скептически отнеслись к подобному сравнению.
"Сходство есть, но пока что судить рано — это еще только концепт, могут что-то поменять", — высказался Кирилл Мехнович.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкБронемашина ФСБ России "Фалькатус" во время учений по освобождению заложников в Евпатории
Бронемашина ФСБ России "Фалькатус" во время учений по освобождению заложников в Евпатории
"Не совпадение. Тренд!" — считает @VasilenkoAI.
"Неуместное сравнение машины для ФСБ и машины для простых смертных (относительно простых)", — заметил @JackVillian.
В конце прошлой недели американская компания Tesla, основателем которой явялется Илон Маск, представила новое изделие — пикап Cybertruck, сделанный по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию". Маск рассказал, что грузовик пуленепробиваемый — для дверей использовали тот же сплав, что и для космических ракет SpaceX. При этом, когда в ударопрочное стекло метнули стальной шарик, оно разбилось. Предприниматель заметил, что шарик попал не в салон, а отлетел в сторону.
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