Соловьев нашел сходство между пикапом Tesla и бронемашиной ФСБ

В конце прошлой недели американская компания Tesla, основателем которой явялется Илон Маск, представила новое изделие — пикап Cybertruck, сделанный по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию". Маск рассказал, что грузовик пуленепробиваемый — для дверей использовали тот же сплав, что и для космических ракет SpaceX. При этом, когда в ударопрочное стекло метнули стальной шарик, оно разбилось. Предприниматель заметил, что шарик попал не в салон, а отлетел в сторону.