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РИА Новости

Соловьев нашел сходство между пикапом Tesla и бронемашиной ФСБ

19:20 25.11.2019 (обновлено: 19:57 25.11.2019)
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© РИА Новости / Reuters/TeslaАвтомобиль Tesla Cybertruck (вверху) и бронемашина ФСБ России "Фалькатус"
Автомобиль Tesla Cybertruck (вверху) и бронемашина ФСБ России Фалькатус
© РИА Новости / Reuters/Tesla
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев нашел сходство между электропикапом Cybertruck компании Tesla и бронеавтомобилем "Фалькатус", разработанным для Центра специального назначения ФСБ России.
Телеведущий опубликовал снимки обеих машин в твиттере, отметив общие черты в дизайне автомобилей.
Мнения интернет-пользователей разделились.
Некоторые их них отметили преимущества российского "Фалькатуса".
"Только у нашего стекло держит автоматный обстрел с 30 метров", — заметил @luchinaleks.
"Русский мужик талантлив, мастеровит и креативен. При минимуме средств и возможностей его творения обгоняют время", — написали в комментариях.

"Этот Илон Маск тот еще прохиндей", — пошутил @aarakelyaan.

Другие скептически отнеслись к подобному сравнению.
"Сходство есть, но пока что судить рано — это еще только концепт, могут что-то поменять", — высказался Кирилл Мехнович.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкБронемашина ФСБ России "Фалькатус" во время учений по освобождению заложников в Евпатории
Бронемашина ФСБ России Фалькатус во время учений по освобождению заложников в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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Бронемашина ФСБ России "Фалькатус" во время учений по освобождению заложников в Евпатории
"Не совпадение. Тренд!" — считает @VasilenkoAI.
"Неуместное сравнение машины для ФСБ и машины для простых смертных (относительно простых)", — заметил @JackVillian.
В конце прошлой недели американская компания Tesla, основателем которой явялется Илон Маск, представила новое изделие — пикап Cybertruck, сделанный по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию". Маск рассказал, что грузовик пуленепробиваемый — для дверей использовали тот же сплав, что и для космических ракет SpaceX. При этом, когда в ударопрочное стекло метнули стальной шарик, оно разбилось. Предприниматель заметил, что шарик попал не в салон, а отлетел в сторону.
Глава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019
24 марта, 08:00
Как тебе такое, Илон Маск? Tesla признали "пирамидой"
964922323
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Илон МаскВладимир Соловьев (телеведущий)Tesla motorsФСБ РФSpaceXРоссияСШАВ мире
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