В Грузии оппозиция угрожает не впускать депутатов в здание парламента

"Как только закончатся выступления у микрофона, мы переместимся к воротам парламента и закроем все входы. Мы не допустим, чтобы депутаты вошли в законодательный орган. Завтра утром у них запланировано заседание, но оно не состоится, так как у входа будем стоять мы",- заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.