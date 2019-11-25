В Грузии оппозиция угрожает не впускать депутатов в здание парламента

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Грузинская оппозиция и НПО угрожают пикетировать здание парламента круглые сутки и не впускать туда депутатов.
"Как только закончатся выступления у микрофона, мы переместимся к воротам парламента и закроем все входы. Мы не допустим, чтобы депутаты вошли в законодательный орган. Завтра утром у них запланировано заседание, но оно не состоится, так как у входа будем стоять мы",- заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.
Сейчас в центре Тбилиси перед зданием парламента проходит масштабная акция протеста.
Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.