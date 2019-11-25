"Примерочная профессий": школьники могут опробовать новый тренажер

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Онлайн-тренажер “ Онлайн-тренажер “ Примерочная профессий ”, который позволяет старшеклассникам в игровой форме познакомиться с востребованными профессиями, а также получить рекомендации по их выбору, появился на портале "ПроеКТОриЯ". Об этом рассказала заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина на всероссийском форуме профессиональной навигации “ПроеКТОриЯ”, проходящем в Ярославле.

Каждый школьник может зайти на портал "ПроеКТОриЯ" и пройти тестирование, "примерить" множество различных профессий, таких как инженер-испытатель, актер, нейромаркетолог, киберпсихолог, хирург, диетолог. Всего на ресурсе размещено уже более 120 профессий”, – рассказала Ирина Потехина.

Каталог онлайн-тренажера включает 120 профессий, распределенных по шести направлениям: "Экология", "Культурный код", "Производственная революция", "Здоровье", "Среда обитания" и "Безопасность". В перспективе количество профессий, распределенных по отраслям экономики, планируется увеличить до 400.

Ирина Потехина сообщила, что к разработке онлайн-тренажера были привлечены педагоги, работодатели, преподаватели вузов, психологи.

"Тестирование происходит в достаточно простой форме: школьник выбирает свои любимые школьные предметы, указывает личные качества, желаемые условия работы, приоритетные цели и ценности. На основе этих предпочтений система предлагает школьнику подходящие ему профессии с детальной информацией по каждой из них", – пояснила она.

Каждая из множества представленных в "примерочной" профессий не только описана понятными школьнику терминами и сопровождается комментариями специалистов и видеоматериалами, но и "разложена" на необходимые знания и навыки.

В процессе работы с тренажером, старшеклассники могут узнать о существовании различных отраслей, профессий и специальностей, а также понять, какие именно навыки и компетенции ему необходимо развивать при выборе той или иной профессии.

Сделать онлайн-тренажер постоянным помощником педагогов-навигаторов в их ежедневной работе – одна из практических задач форума "ПроеКТОриЯ".

"ПроеКТОриЯ" – открытая образовательная площадка для всей России. Во время форума для участников проводятся лекции, тренинги ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов, бизнес-тренеров. Педагоги узнают о лучших профориентационных практиках и обмениваются с коллегами опытом вовлечения старшеклассников в проектную деятельность.