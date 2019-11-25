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РИА Новости

Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"

18:49 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Москва встречает друзей", отметив, что фестиваль дает возможность громко заявить о себе, своих талантах и способностях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в год 25-летия благотворительного фонда Спивакова с 25 ноября по 3 декабря при участии ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных юношеских конкурсов (EMCY),
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Путин подчеркнул, что основанный выдающимся музыкантом и дирижёром Владимиром Спиваковым фонд оказывает действенную поддержку одарённым детям, воплощает в жизнь важные социальные и просветительские проекты. Стипендиаты фонда участвуют в концертах, выставках, в национальных и международных конкурсах, учатся мастерству у известных артистов, художников и исполнителей.
"И конечно, одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль "Москва встречает друзей", который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях. Обрести друзей и творческих единомышленников. Желаю вам успехов в благородном и очень нужном деле", - говорится в телеграмме.
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На фестиваль приедут более тысячи детей из 50 регионов России и 36 стран мира. Они примут участие в фестивальных концертах, которые будут проходить на разных московских сценах каждый день. В дни форума по сложившейся традиции стипендиаты фонда получат в дар музыкальные инструменты, а также аксессуары, необходимые юным музыкантам.
Открытие фестиваля "Москва встречает друзей" состоится 25 ноября на сцене Светлановского зала Дома музыки. В этот день президент фестиваля Владимир Спиваков вручит приз "Милосердие" Юджину Чаплину, сыну Чарли Чаплина. В фестивале примут участие исполнители из Королевской школы Генри Пёрселла (Лондон).
В рамках масштабной программы выступят юные артисты цирка из "Школы циркового искусства им. Никулина" - школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также будут представлены работы более 230 юных художников из России и восьми стран мира.
Фестиваль создан фондом Спивакова при участии правительства Москвы и департамента культуры Москвы, администрации президента РФ, МИД, ООН, комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Завершится фестиваль торжественным концертом в Камерном зале Дома музыки 3 декабря.
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КультураЮНЕСКОВладимир СпиваковВладимир ПутинООНРоссияОбщество
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