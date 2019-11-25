Минфин и МЭР нашли общие подходы к расширенной приватизации

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития нашли общие подходы к расширенной приватизации, но решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами, говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.
В министерстве сообщили, что состоялось совещание у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова при участии представителей Минфина и Минэкономразвития по прогнозному плану приватизации.
"Были рассмотрены дополнительные активы, которые могут быть включены в план приватизации. Пришли к пониманию общих принципов и подходов. Однако решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэка", - говорится в сообщении.
По итогам обсуждений с федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен доклад в правительство РФ, сообщили также в министерстве.
23 ноября, 14:29На совещании у Путина приватизацию не обсуждали, заявил Силуанов
Ранее Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации. Министр экономического развития Максим Орешкин после этого заявлял, что министерство представит до конца 2019 года план по ускоренной приватизации в России. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро".