Минфин и МЭР нашли общие подходы к расширенной приватизации

"Были рассмотрены дополнительные активы, которые могут быть включены в план приватизации. Пришли к пониманию общих принципов и подходов. Однако решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэка", - говорится в сообщении.