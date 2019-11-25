Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T19:03+0300
https://ria.ru/20191125/1561578879.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/139883/60/1398836095_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_48e68649d1bf53544d9d5e5e1cb7be52.jpg
РИА Новости

Минфин и МЭР нашли общие подходы к расширенной приватизации

19:00 25.11.2019 (обновлено: 19:03 25.11.2019)
394
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития нашли общие подходы к расширенной приватизации, но решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами, говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.
В министерстве сообщили, что состоялось совещание у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова при участии представителей Минфина и Минэкономразвития по прогнозному плану приватизации.
"Были рассмотрены дополнительные активы, которые могут быть включены в план приватизации. Пришли к пониманию общих принципов и подходов. Однако решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэка", - говорится в сообщении.
По итогам обсуждений с федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен доклад в правительство РФ, сообщили также в министерстве.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
23 ноября, 14:29
На совещании у Путина приватизацию не обсуждали, заявил Силуанов
Ранее Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации. Министр экономического развития Максим Орешкин после этого заявлял, что министерство представит до конца 2019 года план по ускоренной приватизации в России. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро".
Здание Минэкономразвития в Москве
9 ноября, 21:03
В правительство в ближайшие дни внесут план приватизации на 2020-2022 годы
2000813
Обсудить 4
Максим ОрешкинАнтон СилуановМинистерство экономического развития РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Рост ВВП России в 2019 году будет не ниже 1,3%, считает Силуанов
Город Якутск
Якутские депутаты обсудили реализацию Стратегии развития-2032
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Пушков оценил ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Страны "группы четырех" призвали не медлить с реформой Совбеза ООН
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Газовое оборудование
В Киеве заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов объяснил слова Лукашенко о "своей" Калининградской области
Андрей Рубан
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
Разведчик Гоар Левоновна Вартанян
Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Глава МИД КНР назвал "Силу Сибири" новым стимулом кооперации с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Лента новостейМолния