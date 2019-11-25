Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.
"Ушел из жизни близкий всем нам человек", — заявили в спецслужбе.
Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян "оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях", — отметили пресс-бюро СВР.
"Он — Герой Советского Союза! Она — героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее", — говорится в пресс-релизе.
Гоар Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище рядом со своим мужем.
6 марта 2015, 11:00Легенда СВР Вартанян: тогда мы действительно были близки к провалуЛегенды советской политической разведки Геворк и Гоар Вартанян сорвали операцию Абвера "Длинный прыжок" по уничтожению Черчилля, Рузвельта и Сталина во время Тегеранской конференции в 1943 году. С Гоар Вартанян поговорил руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов.
Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.
В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.
В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".
В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.
6 марта 2015, 11:24Разведчица Гоар Вартанян трижды выходила замуж за своего мужаГоар и Геворк Вартанян проработали вместе в разведке 43 года. Именно они сорвали операцию абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина во время Тегеранской мирной конференции в 1943 году.