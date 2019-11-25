Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян , сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки . Умерла легендарная советская разведчица-нелегал, сообщило пресс-бюро

Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

"Ушел из жизни близкий всем нам человек", — заявили в спецслужбе.

Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян "оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях", — отметили пресс-бюро СВР.

"Он — Герой Советского Союза! Она — героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее", — говорится в пресс-релизе.

Гоар Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище рядом со своим мужем.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.