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РИА Новости

В Москве школьница получила перелом, провалившись через стеклянный пол

18:22 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ученица провалилась через стеклянный витражный пол в столичной школе №491 и получила перелом, сообщил РИА Новости директор школы Александр Баданов.
"(В понедельник – ред.) 25 ноября во время урока физкультуры учащаяся четвертого класса решила спрятаться в смежном помещении, где проходят занятия дополнительного образования. Девочка забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула с него на витражное стекло. В результате оно разбилось, и школьница упала на этаж ниже", - сказал Баданов.
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Он отметил, что незамедлительно была вызвана скорая помощь, о случившемся сообщили родителям.
"В больнице врачи диагностировали у школьницы перелом. Благодаря тому, что стекло армированное, порезов удалось избежать. Сейчас девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Школа постоянно находится на связи с семьей", - отметил директор.
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