В Москве школьница получила перелом, провалившись через стеклянный пол

"(В понедельник – ред.) 25 ноября во время урока физкультуры учащаяся четвертого класса решила спрятаться в смежном помещении, где проходят занятия дополнительного образования. Девочка забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула с него на витражное стекло. В результате оно разбилось, и школьница упала на этаж ниже", - сказал Баданов.