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РИА Новости

Современные технологии и соя: в ЕАО запустят крупный аграрный проект

18:23 25.11.2019
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоРазгрузка грузовика с соевыми бобами
Разгрузка грузовика с соевыми бобами
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейший проект по выращиванию и глубокой переработке соевых бобов и других сельскохозяйственных культур запустят в Еврейской автономной области, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
“Участвовать в реализации проекта планируют российские компании, а также китайские компании, которые обеспечат гарантированный объем поставок в Китай сои и других сельскохозяйственных культур. По предварительным оценкам, благодаря проекту российский экспорт сои с Дальнего Востока в Китай может быть увеличен в два раза", – рассказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов, слова которого приводит сайт ведомства.
По словам гендиректора агентства, приход больших инвесторов в сельское хозяйство позволит гарантировать соблюдение самых строгих экологических требований, а также привлечь на Дальний Восток современные технологии.
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Он также отметил, что запуск проекта будет способствовать применению лучших мировых практик и развитию новых технологий, а также открытию сопутствующих предприятий по сбору техники сельскохозяйственного назначения, в частности робототехники.
"Внедрение и развитие технологических решений позволяет достичь более высокого уровня переработки сои и другой сельхозпродукции, что ведет к увеличению добавленной стоимости продукции на российской территории", – подчеркнул Петухов.
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