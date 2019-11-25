Власти Волоколамска просят Верховный суд закрыть полигон "Ядрово"

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Администрация подмосковного Администрация подмосковного Волоколамска подала в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, которые отклонили ее иск с требованиями прекратить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" и рекультивировать его территорию.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в ВС РФ 22 ноября, процессуальных решений по ней пока не принято. Мэрия Волоколамска просит передать дело для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В своем иске администрация Волоколамска в июне 2018 года потребовала обязать оператора полигона ООО "Ядрово" прекратить деятельность по размещению ТБО, ликвидировать последствия причинения вреда окружающей среде и провести рекультивацию территории свалки. Истец указывал, что свалка наносит невосполнимый вред окружающей среде, страдают люди, дети, уже поврежден водоносный горизонт, а в России пока нет технологий восстановления.

В свою очередь, представитель полигона заявил, что вред можно устранить, а деятельность полигона проверяли СК и МВД, но они не нашли нарушений природоохранного законодательства. Как отмечал юрист, проводятся дегазация и другие мероприятия в рамках инвестиционной программы. Областное министерство экологии поддержало позицию ответчика.

Ранее суд первой инстанции по просьбе истца назначал по делу экологическую экспертизу. Суд, в частности, просил определить, причинен ли вред окружающей среде, является ли он существенным, возможна ли безопасная эксплуатация полигона и может ли прекращение деятельности полигона причинить больше вреда, чем его эксплуатация. Как указал суд в решении, из заключения экспертов следует, что допущенные ответчиком нарушения законодательства в области охраны окружающей среды носят устранимый характер.

Решение первой инстанции оставили в силе Десятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.