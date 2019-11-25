Премьер Финляндии отметил важность членства России в Совете Европы

"Это очень важно с точки зрения правовой защиты граждан, и членство в этой организации, естественно, предусматривает приверженность и соблюдение общих принципов и обязательств", - сказал Ринне на пресс-конференции по итогам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым .

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.