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РИА Новости

Премьер Финляндии отметил важность членства России в Совете Европы

18:15 25.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер Финляндии Антти Ринне выразил удовлетворение в связи с продолжением членства России в Совете Европы.

"Это очень важно с точки зрения правовой защиты граждан, и членство в этой организации, естественно, предусматривает приверженность и соблюдение общих принципов и обязательств", - сказал Ринне на пресс-конференции по итогам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12 ноября, 16:32
Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"
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Антти РиннеДмитрий МедведевСовет ЕвропыФинляндияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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