Замглавы Росалкогольрегулирования не признала вину в злоупотреблениях

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная не признает вину в злоупотреблении полномочиями на 58 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
"Нет, не признает (вину – ред.)", - сказал адвокат, он намерен подать апелляционную жалобу.
"Естественно, я никаких поручений не давала... приборов пломбирования я никогда не видела, выезжать на место - не моя задача", - сказала обвиняемая в суде.
По ее словам, в отличие от остального алкоголя, требования к производству пива пока не урегулированы конкретным законом, он только разрабатывается.