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РИА Новости

Замглавы Росалкогольрегулирования не признала вину в злоупотреблениях

18:12 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИрина Голосная в суде
Ирина Голосная в суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная не признает вину в злоупотреблении полномочиями на 58 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
"Нет, не признает (вину – ред.)", - сказал адвокат, он намерен подать апелляционную жалобу.
"Естественно, я никаких поручений не давала... приборов пломбирования я никогда не видела, выезжать на место - не моя задача", - сказала обвиняемая в суде.
По ее словам, в отличие от остального алкоголя, требования к производству пива пока не урегулированы конкретным законом, он только разрабатывается.
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Вчера, 16:53
Замглавы РАР заподозрили в злоупотреблениях на 58 миллионов рублей
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Дело Ирины ГолоснойИрина ГолоснаяРосалкогольрегулированиеМоскваПроисшествия
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