У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер Финляндии Антти Ринне заявил, что вопрос с санкциями в отношении РФ остается нерешенным, единства в этом вопросе нет, а ситуация может продолжаться долго.
"У нас нет единого мнения, единой позиции, понимания по поводу того, откуда взялась нынешняя ситуация (с санкциями - ред.). Надо сказать, что центральное место здесь занимает урегулирование на Украине, мы должны сосредоточиться на этом", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Ринне отметил, что видит положительные моменты, которые могут помочь. "Но это все равно только начало пути… но эта ситуация остается открытой, нерешенной и так будет продолжаться еще довольно долго", - заключил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.