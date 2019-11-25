У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер Финляндии Премьер Финляндии Антти Ринне заявил, что вопрос с санкциями в отношении РФ остается нерешенным, единства в этом вопросе нет, а ситуация может продолжаться долго.

"У нас нет единого мнения, единой позиции, понимания по поводу того, откуда взялась нынешняя ситуация (с санкциями - ред.). Надо сказать, что центральное место здесь занимает урегулирование на Украине, мы должны сосредоточиться на этом", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым

Ринне отметил, что видит положительные моменты, которые могут помочь. "Но это все равно только начало пути… но эта ситуация остается открытой, нерешенной и так будет продолжаться еще довольно долго", - заключил он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.