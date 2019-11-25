В Венской опере впервые поставят произведение композитора-женщины

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Впервые за 150 лет существования крупнейшего оперного театра Австрии на его сцене поставят произведение, которое написала женщина, . Впервые за 150 лет существования крупнейшего оперного театра Австрии на его сцене поставят произведение, которое написала женщина, сообщает Guardian.

В январе здесь состоится премьера оперной версии "Орландо" Вирджинии Вульф. Ее автором стала австрийский композитор Ольга Нойрит.

"Я действительно хочу немного встряхнуть это старинное красивое чудесное место", — рассказала она изданию.

По словам композитора, роман Вирджинии Вульф был ее любимым литературным произведением с 15 лет из-за свободного обращения писательницы с гендерной тематикой (первую часть книги Орландо проживает мужчиной, а вторую — женщиной).

"Это произведение о свободе выражения, о том, чтобы быть тем, кем ты являешься, самому выбирать свою идентичность, а не прятаться за рамки мужского или женского", — считает Нойрит.