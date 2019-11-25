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РИА Новости

В Венской опере впервые поставят произведение композитора-женщины

21:16 25.11.2019
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© Фото : Alban Berg StiftungПамятник Альбану Бергу перед Венской оперой
Памятник Альбану Бергу перед Венской оперой
© Фото : Alban Berg Stiftung
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Впервые за 150 лет существования крупнейшего оперного театра Австрии на его сцене поставят произведение, которое написала женщина, сообщает Guardian.
В январе здесь состоится премьера оперной версии "Орландо" Вирджинии Вульф. Ее автором стала австрийский композитор Ольга Нойрит.
"Я действительно хочу немного встряхнуть это старинное красивое чудесное место", — рассказала она изданию.
По словам композитора, роман Вирджинии Вульф был ее любимым литературным произведением с 15 лет из-за свободного обращения писательницы с гендерной тематикой (первую часть книги Орландо проживает мужчиной, а вторую — женщиной).
"Это произведение о свободе выражения, о том, чтобы быть тем, кем ты являешься, самому выбирать свою идентичность, а не прятаться за рамки мужского или женского", — считает Нойрит.
В начале романа Орландо – молодой человек елизаветинской Англии, а в конце — 36-летняя женщина в 1928 году (дата публикации книги).
Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов
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