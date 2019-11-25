Медведев оценил развитии отношений России с ЕС и Финляндией

"Что касается мировой истории, которая всегда сложна, а подчас - трагична, то мне кажется, для того, чтобы развивать отношения (РФ с Евросоюзом и Финляндией - ред.), нужно смотреть не назад, а вперед", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Антти Ринне.