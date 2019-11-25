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РИА Новости

Медведев оценил развитии отношений России с ЕС и Финляндией

17:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопросы истории всегда сложны, поэтому для развития отношений России с ЕС и Финляндией нужно смотреть не назад, а в будущее.
"Что касается мировой истории, которая всегда сложна, а подчас - трагична, то мне кажется, для того, чтобы развивать отношения (РФ с Евросоюзом и Финляндией - ред.), нужно смотреть не назад, а вперед", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Антти Ринне.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 16:43
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Дмитрий МедведевЕвросоюзФинляндияРоссияПолитика
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