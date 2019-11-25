И.о. директора центра Бакулева назначили Елену Голухову

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Исполняющей обязанности директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева назначена Елена Голухова, которая ранее занимала должность заместителя, сообщил РИА Новости заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что занимавший должность директора центра Лео Бокерия переходит на должность президента учреждения.
"Было совещание с участием министра, Лео Антонович будет теперь президентом центра, а и. о. директора – Елена Зеликовна Голухова, академик, она была заместителем (директора), человек центра, очень давно работает", - сказал Никонов.
Срок исполнения обязанностей Голуховой не определен, уточнил он.
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