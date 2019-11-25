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РИА Новости

И.о. директора центра Бакулева назначили Елену Голухову

17:56 25.11.2019 (обновлено: 17:59 25.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОперация по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Исполняющей обязанности директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева назначена Елена Голухова, которая ранее занимала должность заместителя, сообщил РИА Новости заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что занимавший должность директора центра Лео Бокерия переходит на должность президента учреждения.
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"Было совещание с участием министра, Лео Антонович будет теперь президентом центра, а и. о. директора – Елена Зеликовна Голухова, академик, она была заместителем (директора), человек центра, очень давно работает", - сказал Никонов.
Срок исполнения обязанностей Голуховой не определен, уточнил он.
Директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик Лео Бокерия во время операции
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Елена ГолуховаЛео БокерияНаучный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. М. БакулеваВероника СкворцоваОбщество
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