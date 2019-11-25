ЕК предложила провести трехсторонние консультации по газу в декабре

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости, Мария Князева. предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с РФ и Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с РФ и Украиной на министерском уровне в начале декабря, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"После политических контактов как с российской, так и с украинской сторонами мы предложили следующий раунд трехсторонних консультаций на министерском уровне в начале декабря", - сообщил он.

Контракт на транзит российского газа в Евросоюз по территории Украины истекает в конце нынешнего года.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.