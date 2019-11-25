СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы

"В Пскове следователи проверяют опубликованные в СМИ сведения о нападении на медицинского работника… Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела немедленно выехать по сообщению о происшествии и принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.