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РИА Новости

СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы

17:56 25.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в региональном УМВД РИА Новости сообщили, что неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, пострадавшая госпитализирована. По предварительной информации, нападавший ударил врача ножом.
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"В Пскове следователи проверяют опубликованные в СМИ сведения о нападении на медицинского работника… Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела немедленно выехать по сообщению о происшествии и принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФПсковская областьРоссияПсковПроисшествия
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