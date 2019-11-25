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РИА Новости

Названа причина массовой драки дворников в Москве

17:51 25.11.2019
15629
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Массовую драку в Москве, в ходе которой было задержано 17 человек, спровоцировал любительский футбол, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В воскресенье вечером по номеру "02" от жильцов по улице Ефремова (Центральный административный округ) поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями являются дворники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.
Полиция
Вчера, 09:30
В Москве задержали более десяти дворников за массовую драку
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции района Хамовники задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья.
"Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в медицинское учреждение по факту причинения травм никто не обращался.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.
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ЖилищникМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надо отдать должное, что в уличный футбол собираются и играют именно с этих республик, а наши давятся гаджетами и макмаками
25 ноября, 18:00
Ю.Юрий .
350207
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