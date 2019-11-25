Названа причина массовой драки дворников в Москве

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Массовую драку в Массовую драку в Москве , в ходе которой было задержано 17 человек, спровоцировал любительский футбол, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В воскресенье вечером по номеру "02" от жильцов по улице Ефремова (Центральный административный округ) поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями являются дворники ГБУ "Жилищник" , выходцы из Киргизии и Узбекистана.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции района Хамовники задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья.

"Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в медицинское учреждение по факту причинения травм никто не обращался.